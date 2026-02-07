Lutto, se ne va Michele Haimovici. Il saluto dell’Empoli e di Aiac

Anche l'Assoallenatori ha espresso cordoglio. "Una malattia inesorabile, comparsa due anni fa, ha avuto ragione della sua serena resistenza". "Piango la perdita di un figliolo, di una persona per bene" le parole commosse del presidente Renzo Ulivieri. I vice presidenti Vossi, Camolese e Perondi, il segretario Generale Perdomi, la vice segretaria Daniela Pepi, il consiglio direttivo e tutta l'Aiac si stringono alla famiglia, alla compagna, agli amici in questo momento di cupo disorientamento. Ricordando e riscaldandosi alle sue ultime parole: "Perdete tempo ad amarvi".
