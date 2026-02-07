Lutto, se ne va Michele Haimovici. Il saluto dell’Empoli e di Aiac

Empoli Calcio: "Ciao Michele. Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Michele Haimovici, giornalista che per anni ha raccontato le vicende azzurre e che successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione del Club dal 2013 al 2017, venuto a mancare nella giornata di oggi. "Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – lo ricorda Rebecca Corsi, Vice Presidente e Amministratore Delegato azzurra –. Voglio ricordare Michele solare e sorridente, come l’ho sempre conosciuto, appassionato dei nostri colori, che ha seguito e raccontato con passione e professionalità. In questo momento di grande dolore desidero mandare un grande abbraccio a tutti i suoi cari". Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza della società azzurra in questo momento di profondo dolore".