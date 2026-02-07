VIOLA NEWS altre news Lutto, se ne va Michele Haimovici. Il saluto dell’Empoli e di Aiac

Lutto, se ne va Michele Haimovici. Il saluto dell’Empoli e di Aiac

Il saluto di Empoli e Aiac al giornalista, ex responsabile comunicazione del club toscano.
Nella giornata di oggi, all’ospedale fiorentino di Careggi, è venuto a mancare Michele Haimovici,  per dodici anni addetto stampa dell’Assoallenatori ed ex Reponsabile Comunicazione dell'Empoli. Ecco le parole di cordoglio dell'associazione e del club toscano.

Empoli Calcio: "Ciao Michele. Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Michele Haimovici, giornalista che per anni ha raccontato le vicende azzurre e che successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione del Club dal 2013 al 2017, venuto a mancare nella giornata di oggi. "Sono quelle notizie che non vorresti mai sentire – lo ricorda Rebecca Corsi, Vice Presidente e Amministratore Delegato azzurra –. Voglio ricordare Michele solare e sorridente, come l’ho sempre conosciuto, appassionato dei nostri colori, che ha seguito e raccontato con passione e professionalità. In questo momento di grande dolore desidero mandare un grande abbraccio a tutti i suoi cari". Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza della società azzurra in questo momento di profondo dolore".

Anche l'Assoallenatori ha espresso cordoglio. "Una malattia inesorabile, comparsa due anni fa, ha avuto ragione della sua serena resistenza". "Piango la perdita di un figliolo, di una persona per bene" le parole commosse del presidente Renzo Ulivieri. I vice presidenti Vossi, Camolese e Perondi, il segretario Generale Perdomi, la vice segretaria Daniela Pepi, il consiglio direttivo e tutta l'Aiac si stringono alla famiglia, alla compagna, agli amici in questo momento di cupo disorientamento. Ricordando e riscaldandosi alle sue ultime parole: "Perdete tempo ad amarvi".

