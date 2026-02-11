Conte tuona in televisione: “Ma quale testa allo scudetto, fate domande serie”

"Fate domande serie la prossima volta, è meglio". L'allenatore del Napoli Antonio Conte al termine della sfida di Coppa Italia contro il Como, vinta dai lariani ai calci di rigore, si è presentato ai microfoni di Sport Mediaset visibilmente nervoso e dopo poco ha mostrato tutta la sua insofferenza per le domande che gli venivano poste.

Il primo ad essere stato attaccato dal tecnico azzurro è stato l'ex calciatore Massimo Mauro, che chiedeva la causa dei tanti infortuni in casa Napoli. "E come facevo a prevederli? Ma che domande sono?", la risposta di Conte. Il quale, poi, alla parola "scudetto" non ci ha visto più. "L'Inter viaggia ed è a 9 punti di distanza, poi ci sono Milan, Juve, Roma, Como... ma quale scudetto. Noi con tutti i nostri problemi dobbiamo pensare a raccogliere il massimo, partita per partita. Dobbiamo affrontare la situazione seriamente, così come mi auguro che facciate voi la prossima volta".