Conte tuona in televisione: “Ma quale testa allo scudetto, fate domande serie”

Antonio Conte, Napoli
Il tecnico del Napoli nervoso in tv al termine del match contro il Como
Redazione VN

"Fate domande serie la prossima volta, è meglio". L'allenatore del Napoli Antonio Conte al termine della sfida di Coppa Italia contro il Como, vinta dai lariani ai calci di rigore, si è presentato ai microfoni di Sport Mediaset visibilmente nervoso e dopo poco ha mostrato tutta la sua insofferenza per le domande che gli venivano poste.

Il primo ad essere stato attaccato dal tecnico azzurro è stato l'ex calciatore Massimo Mauro, che chiedeva la causa dei tanti infortuni in casa Napoli. "E come facevo a prevederli? Ma che domande sono?", la risposta di Conte. Il quale, poi, alla parola "scudetto" non ci ha visto più. "L'Inter viaggia ed è a 9 punti di distanza, poi ci sono Milan, Juve, Roma, Como... ma quale scudetto. Noi con tutti i nostri problemi dobbiamo pensare a raccogliere il massimo, partita per partita. Dobbiamo affrontare la situazione seriamente, così come mi auguro che facciate voi la prossima volta".

