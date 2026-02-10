Falso nueve e tanta tensione: come ha giocato il Como in Coppa Italia

Nella ripresa i padroni di casa sono andati molto meglio ed il Como si è visto raramente dalle parti di Milinkovic-Savic. L'uomo del momento in casa azzurra, Antonio Vergara, ha trovato il pari sfruttando una bella imbucata di Hojlund, con la difesa del Como troppo alta e piazzata male. Da lì però il risultato non si è più sbloccato e sono serviti i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice: decisiva, in tal senso, la parata di Butez su Lobotka.