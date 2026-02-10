Falso nueve e tanta tensione: come ha giocato il Como in Coppa Italia

Viola News
Sabato la Fiorentina va in casa dei lariani
Il tecnico del Como Cesc Fabregas fa della coerenza e della riconoscibilità del suo gioco i capisaldi della sua visione calcistica, ma forse a causa della grande importanza dell'obiettivo (ovvero la semifinale di Coppa Italia) si è leggermente snaturato. A Napoli, infatti, si è vista una formazione lariana diversa dal solito, meno scintillante, piuttosto tesa e dall'animo pragmatico. Poi, certo, ci sono anche gli avversari, con i partenopei autori di un ottimo secondo tempo.

L'ex centrocampista di Barcellona ed Arsenal ha sorpreso tutti in casa dei Campioni d'Italia, presentandosi all'inizio senza un vero centravanti e con un centrocampo tutto fantasia e qualità, composto da Sergi Roberto, Perrone, Nico Paz, Baturina e Caqueret, con l'obiettivo di non dare punti di riferimento al Napoli di Antonio Conte. Che appunto nella prima mezz'ora di gioco non è riuscito ad esprimersi ed è andato sotto al 39' con il penalty trasformato da Baturina (concesso per fallo di Olivera su Smolcic).

Nella ripresa i padroni di casa sono andati molto meglio ed il Como si è visto raramente dalle parti di Milinkovic-Savic. L'uomo del momento in casa azzurra, Antonio Vergara, ha trovato il pari sfruttando una bella imbucata di Hojlund, con la difesa del Como troppo alta e piazzata male. Da lì però il risultato non si è più sbloccato e sono serviti i calci di rigore a decretare la squadra vincitrice: decisiva, in tal senso, la parata di Butez su Lobotka.

