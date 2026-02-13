Zambrotta: “Juve da scudetto? Ma se ha perso punti con la Fiorentina…”

La Juventus spesso subisce gol al primo tiro in porta: è sfortuna?«No, non credo. Con l’Atalanta meritava di passare in vantaggio perché ha creato tantissime occasioni da gol e le hanno fischiato un rigore per un discutibile fallo di mano in area. Contro la Lazio ha subito due gol in due tiri e poi ha dovuto rincorrere per recuperare. Forse Spalletti deve aggiustare qualcosa a livello di impatto con la partita nei primi minuti».