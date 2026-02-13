Gianluca Zambrotta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, analizza il momento della Juventus soffermandosi soprattutto sui punti lasciati per strada contro squadre alla portata. Tra queste anche la Fiorentina, un pareggio che – nella corsa Champions e scudetto – oggi pesa più di quanto sembri:
Zambrotta: “Juve da scudetto? Ma se ha perso punti con la Fiorentina…”
La Juventus spesso subisce gol al primo tiro in porta: è sfortuna?«No, non credo. Con l’Atalanta meritava di passare in vantaggio perché ha creato tantissime occasioni da gol e le hanno fischiato un rigore per un discutibile fallo di mano in area. Contro la Lazio ha subito due gol in due tiri e poi ha dovuto rincorrere per recuperare. Forse Spalletti deve aggiustare qualcosa a livello di impatto con la partita nei primi minuti».
Sono quindi passi falsi che fanno parte del processo di crescita?«Sì, assolutamente. Rispetto all’Inter salta all’occhio che i nerazzurri hanno fatto tanti punti con le squadre che lottano per obiettivi diversi, mentre la Juventus ha perso punti con Cagliari, Lecce, Fiorentina, Verona… Vuol dire tanto per una squadra che deve lottare per la zona Champions o per vincere lo scudetto: alla fine questi punti si pesano».
