La Repubblica: “Vanoli out o Vanoli aut? Con il Pisa la risposta decisiva”

Negli ultimi anni più di un titolista è inciampato nell’equivoco tra out e aut. Fuori o oppure. Un errore di pronuncia che oggi diventa quasi una chiave di lettura per il momento viola. Perché di “Vanoli out” se ne leggono tanti: c’è chi gli imputa i cambi tardivi, chi i finali tremolanti, chi una classifica che non ammette più alibi. Ma alla richiesta di esonero andrebbe affiancata la domanda omofona: Vanoli aut? Ovvero: chi al suo posto?

Si può discutere di tutto: delle incertezze difensive, della gestione della panchina, dei punti lasciati per strada. E sì, alcuni errori nelle ultime partite ci sono stati. Ma liquidare l’allenatore senza un’alternativa credibile rischia di essere un salto nel vuoto. Vanoli non è intoccabile, ma non è nemmeno il solo responsabile di una stagione complicata. Anzi, nel mezzo delle difficoltà, la squadra ha mostrato a tratti un’identità più chiara rispetto ai mesi precedenti.