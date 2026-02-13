Gli ultras della Fiorentina, insieme a quelli di Napoli e Roma, restano in attesa della decisione del Tar del Lazio sul ricorso contro il divieto di trasferta fino a fine campionato. Per la gara di Como non ci sarà alcuna deroga: la squadra di Paolo Vanoli dovrà fare a meno del sostegno nel settore ospiti, un’assenza pesante in un momento delicato della stagione.
Nazione: “Fiorentina, trasferte ancora vietate. Ma c’è attesa per il ricorso al Tar”
I tifosi viola, però, si stanno organizzando come già accaduto in passato: ritrovi nei pub di riferimento, case private e circoli per seguire insieme la partita. L’obiettivo comune è spingere idealmente la squadra e sperare in una reazione d’orgoglio, anche contro pronostico. La voglia di sostenere la Fiorentina, infatti, non è diminuita nonostante le restrizioni.
Diverso il discorso per l’Europa, dove le trasferte non sono bloccate. Giovedì i viola saranno impegnati a Białystok contro lo Jagiellonia nell’andata del playoff di UEFA Europa Conference League. Nonostante temperature rigidissime, tra -5 e -12 gradi e neve prevista, circa 350 tifosi seguiranno la squadra allo Stadion Miejski, su 900 posti disponibili, con una presenza significativa anche di sostenitori provenienti dal centro Europa.
