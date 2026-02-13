Nazione: “Fiorentina, trasferte ancora vietate. Ma c’è attesa per il ricorso al Tar”

Gli ultras della Fiorentina, insieme a quelli di Napoli e Roma, restano in attesa della decisione del Tar del Lazio sul ricorso contro il divieto di trasferta fino a fine campionato. Per la gara di Como non ci sarà alcuna deroga: la squadra di Paolo Vanoli dovrà fare a meno del sostegno nel settore ospiti, un’assenza pesante in un momento delicato della stagione.

I tifosi viola, però, si stanno organizzando come già accaduto in passato: ritrovi nei pub di riferimento, case private e circoli per seguire insieme la partita. L’obiettivo comune è spingere idealmente la squadra e sperare in una reazione d’orgoglio, anche contro pronostico. La voglia di sostenere la Fiorentina, infatti, non è diminuita nonostante le restrizioni.