Cecconi: “Fiorentina, così si ferma il Como. Vanoli? Non c’è alternativa credibile”

Luca Cecconi, ex giocatore di Fiorentina e Como, ha parlata alla Nazione. Ecco le sue parole in vista della sfida di domani:
Risultato scontato? No, nel calcio non esistono partite dall'epilogo scontato. È chiaro che, per i viola, si tratterà di una gara difficile contro un avversario forte, ma ogni partita ha una storia a sé
STRATEGIA
In questo momento è probabilmente l'unico approccio che la Fiorentina può permettersi contro il Como. I lariani sono cresciuti rispetto all'anno scorso grazie alla continuità del lavoro e hanno aggiunto giocatori importanti sugli esterni. Ma la Fiorentina non deve partire battuta perché sa che può puntare su compattezza e ripartenze
MERCATO DI GENNAIO
Solomon mi ha colpito molto. È partito forte, con due gol che dicono tanto. Oltre alle qualità tecniche, mi sembra abbia anche lo spirito giusto per provare a salvare la squadra. Cosa, mi permetto di dire, che altri non hanno
NICO PAZ
Per fermarlo la Fiorentina dovrà restare corta e non lasciare spazi tra centrocampo e difesa. I viola dovranno essere compatti sia in fase offensiva, accorciando quando attaccano, sia in fase difensiva, difendendo con tutti gli effettivi per riempire il campo
VANOLI
Quando si cambia allenatore lo si deve fare per migliorare. E io non so se per la Fiorentina oggi esista un'alternativa credibile in grado di garantire un salto di qualità. Al di là del risultato, credo che domani conterà molto la prestazione. Se la squadra scenderà in campo motivata, sarà quello l'aspetto principale da valutare
