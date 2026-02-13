Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Rugani ha scelto la Fiorentina per il presente ma anche per il futuro”

Redazione VN

La Gazzetta dello Sportsu Daniele Rugani. Il centrale ex Juventus infatti, ancora deve scendere in campo con la Fiorentina ma si pensa già al suo futuro: 

Il difensore proveniente dalla Juventus ha scelto la Fiorentina per il presente ma ancor più per il futuro perché nella sua idea, in riva all'Arno, inizia una nuova esperienza che certo non deve essere di pochi mesi.

