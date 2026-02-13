CorSpor: “Sta bene e si allena con determinazione. Gosens vuole giocare”

All'importanza capitale che ha negli equilibri del gruppo Robin deve far corrispondere anche una centralità che in campo ha perso. «Secondo me abbiamo affrettato un po’ il suo rientro e ora gli sta mancando la brillantezza» aveva confessato in conferenza Vanoli giustificando la sua assenza dal 1'. Sul periodo di forma altalenante dell'ex Atalanta - nelle ultime gare spesso in crisi - sembra incidere anche il difficoltoso recupero dal problema fisico (risentimento muscolare alla coscia sinistra) accusato a fine ottobre.

Da lì la Fiorentina è ancora alla ricerca del miglior Gosens. Che al Sinigaglia vuole riprendersi la fascia sinistra. Il calciatore adesso sta bene, non ha infortuni e si allena in gruppo, la decisione adesso sarà soltanto del tecnico. Se convincerà Vanoli ci sarà lui come esterno basso, con Parisi nuovamente spostato come esterno d'attacco a destra. Mai come adesso i viola hanno bisogno del loro tedesco volante. Lo scrive il Corriere dello Sport.