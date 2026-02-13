Non solo Manor Solomon,la Gazzetta dello Sport si è soffermata sul futuro di Jack Harrison. Ecco il punto sull'attaccante ex Leeds, anche lui arrivato in prestito:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Harrison ha espresso la sua volontà sul futuro, ma conta anche altro”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Harrison ha espresso la sua volontà sul futuro, ma conta anche altro”
La Gazzetta su Harrison
L'altro diritto è legato a Jack Harrison che è arrivato a titolo temporaneo dal Leeds. Ha grandi motivazioni e ha già espresso la volontà di rimanere nella città che lo ha accolto però nel suo caso il compito è doppio perché, oltre a doversi battere per la salvezza, serve pure far emergere al massimo le proprie qualità sul campo per convincere i viola a investire su di lui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA