La Gazzetta dello Sportha analizzato il futuro di Manor Solomon. L'attaccante israeliano è arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta su Solomon: “Rimarrebbe alla Fiorentina solo a una condizione”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta su Solomon: “Rimarrebbe alla Fiorentina solo a una condizione”
Gazzetta su Solomon
Manor Solomon ha già dato risposte convincenti e nelle idee della Fiorentina può diventare un punto fermo del futuro. Per le qualità e per quanto ha già dimostrato di poter incidere (due gol consecutivi), i 10 milioni di riscatto che serviranno al club per tingerlo di viola sono da considerarsi una spesa da affrontare senza troppi indugi. In più conterà la volontà del giocatore e, per quanto trapela già, rimarrebbe soltanto se la Fiorentina non retrocedesse
© RIPRODUZIONE RISERVATA