Il Corriere Fiorentino si sofferma su Albert Gudmundsson. Il numero 10 della Fiorentina ha provato in tutti modi di rientrare tra i titolari per la sfida con il Como, ma così non sarà:
CorFio: “Gudmundsson ci ha provato, voleva esserci. Ecco cosa lo ha fermato”
Il Corriere Fiorentino su Albert Gudmundsson
Ci ha provato in tutti i modi. Perché è consapevole di quanto sia delicato il momento e perché, nonostante numeri e prestazioni non siano ancora eccezionali, sentiva e sente di aver comunque intrapreso la strada giusta. Per questo sabato era particolarmente contrariato e per questo, a solo cinque giorni da quella brutta storta alla caviglia, Albert Gudmundsson già ieri ha fatto di tutto per allenarsi in gruppo. In testa una pazza idea: mettersi a disposizione addirittura per la sfida di domani col Como. Il fatto che l’infortunio fosse meno grave del previsto insomma, lo aveva convinto a tentare. Alla fine però si è dovuto arrendere a un dolore ancora troppo forte per permettergli di giocare e, soprattutto, di farlo senza troppe limitazioni. Il precedente di Kean poi, la partita di Parma giocata con le infiltrazioni e il calvario che ne è seguito, ha fatto il resto. Meglio lasciar perdere, non correre (di nuovo) quel rischio, e mettersi al lavoro per riuscire a esserci nello scontro diretto di settimana prossima col Pisa. Obiettivo nemmeno così scontato, ma certamente più alla portata. Salvo clamorose sorprese dalla rifinitura di oggi quindi, il mister domani dovrà fare a meno del suo numero 10
