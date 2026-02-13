Gazzetta: “Fabbian e Brescianini le prime basi per la prossima stagione”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su Fabbian e Bresciani. Arrivati a gennaio, il loro riscatto si basa sulla salvezza:
Ed è un pensiero molto simile a quello di Brescianini e Fabbian. Potrebbero essere proprio loro le prime basi della prossima stagione, un'annata che la società immagina ambiziosa e di rilancio, anche grazie all'arrivo di un dirigente di livello come Fabio Paratici. Prima però tutti in apnea e a battagliare fino al 24 maggio.
