Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fabbian e Brescianini le prime basi per la prossima stagione”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fabbian e Brescianini le prime basi per la prossima stagione”

Copertina Fabbian
Gazzetta sul centrocampo
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si è soffermata su Fabbian e Bresciani. Arrivati a gennaio, il loro riscatto si basa sulla salvezza:

Ed è un pensiero molto simile a quello di Brescianini e Fabbian. Potrebbero essere proprio loro le prime basi della prossima stagione, un'annata che la società immagina ambiziosa e di rilancio, anche grazie all'arrivo di un dirigente di livello come Fabio Paratici. Prima però tutti in apnea e a battagliare fino al 24 maggio.

Leggi anche
Cecconi: “Fiorentina, così si ferma il Como. Vanoli? Non c’è alternativa...
CorSport: “I dubbi di Vanoli per Como. E c’è un ballottaggio in mezzo al campo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA