CorSport su Fagioli: “La fiducia di Vanoli e quel dettaglio sulla futura rivendita”

Il Corriere dello Sport su Nicolò Fagioli

Redazione VN 13 febbraio - 07:16

Nicolò Fagioli, appena venticinquenne, è diventato il punto di riferimento del centrocampo della Fiorentina, rispettando le aspettative espresse a inizio stagione dal direttore sportivo Daniele Pradè. Nel 2026 le sue prestazioni sono cresciute costantemente, come dimostrano i numeri: 21 presenze (18 da titolare), 3 assist, 43 passaggi chiave, 90% di precisione, 106 palloni recuperati e 55% di duelli vinti.

Determinante è stata la fiducia dell’allenatore Paolo Vanoli, che gli ha garantito continuità dopo un inizio di stagione più altalenante. Con il nuovo tecnico, Fagioli è passato dal 50% al 93% di titolarità, diventando perno del centrocampo e superando nelle gerarchie Nicolussi Caviglia, poi trasferitosi al Parma. Vanoli lo ha schierato titolare quasi sempre in Serie A, investendolo di grande responsabilità tecnica.

Restano alcune sbavature legate alla sua tendenza a gestire troppo il pallone nei momenti delicati, come dimostrano gli errori contro Milan e Bologna. Tuttavia la società crede fortemente in lui, come testimonia l’operazione con obbligo di riscatto attivato dopo la qualificazione europea, mentre la Juventus ha mantenuto il 10% sulla futura rivendita. Oltre alle qualità tecniche, Vanoli punta anche sulla sua esperienza e personalità per guidare il gruppo verso un finale di stagione più solido. Lo scrive il Corriere dello Sport.