Nazione: “Confronto Gudmundsson-staff sanitario, poi la decisione per Como”

Allenamento mattutino ieri al Viola Park per la Fiorentina, penultima tappa di avvicinamento alla partita di domani col Como. Oggi la rifinitura, nel pomeriggio la partenza alla volta del ritiro lombardo. Le notizie positive che attendeva Vanoli non sono arrivate. Nel senso che Rugani e Gudmundsson hanno continuato a lavorare seguendo un percorso personalizzato.

Una decisione sarà presa oggi sulla convocazione del trequartista. Resta aperta una porticina, con l'imperativo di non correre rischi. Confronto in mattinata tra il calciatore e lo staff sanitario, poi Vanoli si muoverà di conseguenza. In ogni caso il percorso di Albert potrebbe prevedere anche il forfait in Polonia per essere al meglio contro il Pisa.

Più o meno lo stesso scenario è stato ipotizzato per Rugani. Gli altri, Lamptey a parte, sono tutti arruolabili. Vanoli confermerà il 4-1-4-1 (o 4-3-3) delle ultime uscite. Ballottaggi a centrocampo (favoriti Brescianini, Fagioli e Mandragora) e in attacco. Sicuri Kean e Solomon, a destra uno tra Harrison e Parisi. Lo scrive la Nazione.