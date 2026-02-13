Como-Fiorentina quindici mesi dopo: il mondo viola completamente capovolto

La Fiorentina torna a Como quindici mesi dopo la vittoria che aveva acceso l’entusiasmo: oggi la viola cerca identità e nuove certezze

Redazione VN 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 10:04)

Quindici mesi dopo, la Fiorentina torna a Como. Allora fu una vittoria pesante, di quelle che spostano percezioni e classifica. La squadra viaggiava forte, Palladino sembrava aver trovato l’equilibrio giusto e i singoli rendevano al massimo. Sembrava l’inizio di qualcosa.

Oggi lo scenario è diverso. La Fiorentina arriva sul lago con meno certezze e più interrogativi. La solidità difensiva si è incrinata, la continuità è venuta meno e anche i protagonisti di quel periodo hanno perso brillantezza. De Gea non è più protetto come allora, Kean non ha la stessa incisività sotto porta. Non è solo una questione individuale: è il sistema ad aver perso compattezza.

Per questo il ritorno a Como assume un significato particolare. Non tanto per il valore dell’avversario o per la classifica, quanto per ciò che rappresenta. È il campo che ricorda alla Fiorentina cosa è stata capace di fare e che oggi misura quanto si sia allontanata da quella versione.

Il passato non garantisce il futuro, ma può servire da promemoria. A Como la viola aveva trovato convinzione e identità. Ritrovarle sarebbe il primo vero passo per rimettere il mondo dalla parte giusta.