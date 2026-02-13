Hiljemark: “Tatticamente fantastici, ma abbiamo dormito. Fiorentina? Strada lunga”

Le parole del tecnico del Pisa sulla sfida col Milan e sulla prossima gara contro la Fiorentina

Il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta interna per 2-1 contro il Milan, analizzando luci e ombre della prestazione dei suoi.

«Tatticamente la partita è venuta in maniera fantastica, ma abbiamo dormito in due situazioni e quando giochi contro il Milan prendi gol. Abbiamo sofferto un po’ con la palla nel primo tempo, nel secondo abbiamo giocato di più e il pareggio era molto positivo. Poi dopo aver preso il 2-1 è diventato tutto più difficile».

Sui margini di miglioramento, l’allenatore svedese è stato chiaro: «Stiamo migliorando nelle fasi di gioco, prendendo più ritmo dentro la partita. Dobbiamo lavorare su questo, perché abbiamo la qualità, se butti sempre la palla devi fare la fase difensiva per novanta minuti e diventa difficile. Secondo me su questo si può migliorare. Il Milan gioca molto col pallone, dovevamo cercare le transizioni che abbiamo fatto bene nel primo tempo ma con poca qualità mentre nel secondo abbiamo fatto meglio e questo è quello che dobbiamo fare contro le grandi squadre».

Infine uno sguardo alla prossima sfida, il derby contro la Fiorentina: «Io penso sempre alla prossima partita, ne mancano tredici e la strada è lunga. Ho visto una squadra resiliente, è molto importante in questo momento».