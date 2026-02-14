Viola News
VIDEO – Inter-Juve tra le polemiche: dirigenza bianconera inveisce contro La Penna

Finale rovente in Inter-Juve: proteste bianconere per un fallo prima del gol di Zielinski e furia della dirigenza contro l’arbitro La Penna
Inter-Juventus è stata una partita segnata da forti contestazioni arbitrali, già nei primi minuti, con l’espulsione molto dibattuta di Pierre Kalulu nel primo tempo dopo un secondo giallo inesistente vista la simulazione evidente di Bastoni (già ammonito).

Nel finale di gara, pochi istanti prima del gol vittoria firmato da Zielinski, la Juventus ha protestato per un possibile fallo ai danni di un proprio calciatore rimasto a terra nell’azione precedente alla rete del polacco. Un episodio che ha acceso ulteriormente gli animi in casa bianconera.

Al triplice fischio la tensione è esplosa: la dirigenza juventina, con Spalletti, Comolli e Chiellini in prima linea, si è scagliata con grande veemenza contro il direttore di gara La Penna, contestando le decisioni arbitrali che, a loro giudizio, hanno inciso in maniera determinante sull’esito del match. Ecco il video

 

