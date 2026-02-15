Rocchi su Inter-Juve: “La Penna errore chiaro, ma tutti cercano di fregarci”

Gianluca Rocchi è intervenuto all’ANSA, all'indomani di Inter-Juventus. Il designatore della CAN A-B, si è espresso riguardo il discusso episodio dell’espulsione di Kalulu nel primo tempo della partita:
Il designatore degli arbitri Rocchi ammette l'errore di La Penna in Inter-Juventus, ma stigmatizza la simulazione di Bastoni
Siamo molto dispiaciuti dell’episodio. Per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato: perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci. Dico questo anche a proposito di un campionato in cui gli allenatori non ci hanno mai aiutato, ma ci hanno messo in difficoltà. Ci dispiace molto perché noi alla fine siamo l'ultimo sfogo di tutti. Siamo ben capaci di prendere le nostre responsabilità quando facciamo un errore, nessuno prende le nostre difese. Vi dico di più, una cosa che mi dispiace è che noi siamo gli unici ad ammettere di avere sbagliato.
