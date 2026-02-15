La Cremonese di Davide Nicola è stata la squadra sorpresa della prima parte di stagione. Nelle ultime settimane però, gli uomini di Nicola hanno rallentato, facendosi recuperare dalle altre. Oggi per i grigiorossi è arrivato un buon pari contro il Genoa. Le parole di Nicola sulla lotta salvezza in conferenza stampa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Nicola avvisa: “Salvarsi sarà dura, non so nemmeno quanti punti servano”
altre news
Nicola avvisa: “Salvarsi sarà dura, non so nemmeno quanti punti servano”
La Cremonese si è fatta risucchiare nella lotta salvezza. Nicola conosce bene i rischi e le insidie del campionato
"Bisogna trovare continuità, so che non è facile, sapendo che poi troveremo la Roma. Bisogna essere pazienti e calmi, ci sono 13 partite che rimangono: dietro, in zona salvezza, la Serie A è tosta e non sappiamo ancora quanti punti serviranno. Sono fiducioso, vedo che la squadra cresce e sto recuperando altri giocatori"
© RIPRODUZIONE RISERVATA