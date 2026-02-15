Suwarso (pres. Como): “Non abbiamo perso per l’arbitro. Che la sconfitta ci migliori”

Sui propri profili social, il presidente e proprietario del Como Mirwan Suwarso è intervenuto riguardo alla sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina:
Quello che amiamo dello sport è la stessa ragione per cui, a volte, ci fa soffrire. La gioia straordinaria della vittoria e l’amarezza dolorosa della sconfitta. Il drama perfetto. L’opera perfetta. Come in ogni grande dramma, cerchiamo dei cattivi. Antagonisti da disprezzare. Qualcuno da incolpare. Un luogo dove riversare la nostra frustrazione e la nostra rabbia. Ma per quanto il nostro percorso possa essere emozionante, non dev’essere trattato come un’opera teatrale. Questa è la nostra vita. Vera, come la vita reale sa essere. E nella vita reale, non tutto ha un lieto fine. Tutto ciò che vogliamo va ottenuto con il lavoro. E anche in quel caso, non c’è alcuna garanzia di ottenerlo. Nella vita possiamo solo dare il massimo e imparare da ogni risultato che arriva. La sconfitta di ieri è stata amara, senza dubbio. Ma non dev’essere attribuita all’arbitro, al VAR o a qualsiasi altra ragione. E’ un’altra sconfitta dalla quale dobbiamo imparare per diventare migliori. Alcuni diranno, per raggiungere il sogno europeo, o qualcosa di ancora più grande. Ma per me, ciò che conta davvero è che diventiamo migliori. Giocatori migliori. Allenatori migliori. Manager migliori. Dirigenti migliori. E soprattutto una squadra migliore. Perché la vita non è solo vincere. E’ chi siamo. Cosa facciamo. E come vinciamo. E ora, come dopo ogni delusione nella vita, si va avanti. Per imparare. Per crescere. Per diventare migliori.
