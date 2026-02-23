Gazzetta stronca Comolli e la Juve: tutti gli acquisti sono un flop

Ogni colpo un flop. Così la Gazzetta dello Sport critica aspramente l'operato di Damien Comolli, direttore genrale della Juventus fin dal suo insediamento in bianconero. Il bilancio dei nuovi arrivi è deludente: tra i sei volti nuovi, Joao Mario ha già lasciato Torino dopo appena sei mesi, scambiato con Holm (già fermo per infortunio), riaccendendo le tensioni tra Tudor e Comolli sulla gestione del mercato. Il tecnico non avrebbe voluto cedere Alberto Costa dopo il buon Mondiale per Club, ma l’operazione con il Porto è andata avanti anche per sbloccare Conceicao. In attacco la situazione è stata ancora più confusa: completato l’arrivo di David, la dirigenza non è riuscita né a vendere Vlahovic né a riportare Kolo Muani, virando su Openda per una cifra importante ma con risultati modesti. Il belga è stato usato come riserva, mentre Vlahovic si è fermato per infortunio e tornerà solo a marzo, con il rischio di compromettere la corsa Champions. A gennaio, nonostante la ricerca di un centravanti, è arrivato solo Boga come alternativa offensiva.