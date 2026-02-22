Paura Milan, scontro tra Corvi e Loftus-Cheek. Il centrocampista esce in barella

Partenza in salita per il Milan . Prima il forfait di Mattia Gabbia nel riscaldamento, poi la tegola durante la gara. Dopo appena dieci minuti Landucci, vice dello squalificato Allegri, è costretto a sostituire Ruben Loftus-Cheek per una brutta caduta. Al suo posto è subentrato Jashari. Il centrocampista è caduto a terra stordito dopo uno scontro aereo con il portiere del Parma Corvi, nel quale cercava di anticipare tutti su un cross di rabona di Saelemakers.

Il giocatore è stato condotto fuori dal campo in barella ed è stato portato subito in ospedale per ulteriori accertamenti. Loftus-Cheek è rimasto sempre cosciente, ma la caduta gli ha rimediato la rottura dei denti.