Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Paura Milan, scontro tra Corvi e Loftus-Cheek. Il centrocampista esce in barella

altre news

Paura Milan, scontro tra Corvi e Loftus-Cheek. Il centrocampista esce in barella

Loftus-Cheek
Il Milan ha dovuto sostituire Loftus-Cheek per una brutta caduta dopo lo scontro con il portiere del Parma
Redazione VN

Partenza in salita per il Milan. Prima il forfait di Mattia Gabbia nel riscaldamento, poi la tegola durante la gara. Dopo appena dieci minuti Landucci, vice dello squalificato Allegri, è costretto a sostituire Ruben Loftus-Cheek per una brutta caduta. Al suo posto è subentrato Jashari. Il centrocampista è caduto a terra stordito dopo uno scontro aereo con il portiere del Parma Corvi, nel quale cercava di anticipare tutti su un cross di rabona di Saelemakers.

Il giocatore è stato condotto fuori dal campo in barella ed è stato portato subito in ospedale per ulteriori accertamenti. Loftus-Cheek è rimasto sempre cosciente, ma la caduta gli ha rimediato la rottura dei denti.

Leggi anche
Pisa, i convocati per il derby: Hiljemark recupera un portiere. Out Stengs
Ds Napoli furioso: “Dov’è il fallo sul gol annullato? Var incommentabile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA