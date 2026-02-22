Ds Napoli furioso: “Dov’è il fallo sul gol annullato? Var incommentabile”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta degli azzurri contro l'Atalanta:
Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, al termine della gara conto l'Atalanta
Quello che è successo oggi è qualcosa di veramente sconcertante che solo gli arbitri hanno visto. Noi non ci siamo mai lamentati, siamo sempre stati corretti. E' una stagione difficile, e uscire da qua senza punti per errori di altri vuol dire che è una situazione preoccupante. Sbagliare può capitare, ma se abbiamo il VAR che può aiutare l'arbitro allora cambia tutto.
Ha poi continuato in merito alla rete annullata all'inizio del secondo tempo che avrebbe portato il Napoli sul 2-0:
Non si può nemmeno commentare, non c'è nessun contatto e nessun fallo. Non c'è stato neanche controllo Var. Sul 2-0 sarebbe cambiato tutto. Dov'è il fallo? È inspiegabile. Cosa serve il Var se qui non dice nulla? Gli episodi possono anche bilanciarsi a fine stagione, ma qui urge una riflessione.
