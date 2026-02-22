Viola News
Di Marzio: “Il Torino riflette sulla posizione di Baroni. D’Aversa tra i candidati”

In corso di valutazione la posizione di Marco Baroni, dopo la sconfitta del suo Torino
Un'altra brutta sconfitta quella subita dal Torino di Marco Baroni contro i Genoa. I granata rimangono fermi a 27 punti, vicini alla zona retrocessione, in attesa di Fiorentina-Pisa. Una situazione non semplice complicata dal calendario che vede Lazio e Napoli le prossime avversarie.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Torino sta valutando la posizione di Baroni che oggi è rimasto in silenzio dopo la sconfitta. Tra i candidati per sostituirlo spunta Roberto D'Aversa.

