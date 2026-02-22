Di Marzio: “Il Torino riflette sulla posizione di Baroni. D’Aversa tra i candidati”

Un'altra brutta sconfitta quella subita dal Torino di Marco Baroni contro i Genoa. I granata rimangono fermi a 27 punti, vicini alla zona retrocessione, in attesa di Fiorentina-Pisa. Una situazione non semplice complicata dal calendario che vede Lazio e Napoli le prossime avversarie.
In corso di valutazione la posizione di Marco Baroni, dopo la sconfitta del suo Torino
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Torino sta valutando la posizione di Baroni che oggi è rimasto in silenzio dopo la sconfitta. Tra i candidati per sostituirlo spunta Roberto D'Aversa.
