Fiorentina, due pareggi che gridano vendetta: crisi Torino e Baroni rischia

Il Torino continua a perdere e adesso la classifica anche per lui inizia a farsi pericolosa. Prestazione più che deludente quella di squadra granata a Genova, ipotecata già nel primo tempo dai padroni di casa. Un 3-0 con il quale anche il tecnico fiorentino, Marco Baroni, adesso rischia grosso . 27 i punti in classifica e una zona retrocessione che si avvicina sempre di più. Molto dipenderà dalla partita della Fiorentina di domani sera al Franchi contro il Pisa , che potrebbe accorciare considerevolmente le distanze a soli tre punti. Per i granata, nelle ultime sei partita di campionato, 1 vittoria contro il Lecce di misura, un pareggio con i viola per 2-2 e ben 4 sconfitte con Roma, Como, Bologna e Genoa.

Due pareggi che gridano vendetta per la Fiorentina

Ed è proprio per questo motivo che la Fiorentina grida vendetta per i due pareggi rimediati sia all'andata che al ritorno contro la squadra allenata da Baroni. Lo 0-0 di Torino alla seconda giornata, lascia ancora l'amaro in bocca al popolo viola, che tutti ricorderanno per quel gol divorato da Moise Kean da un centimetro dalla porta e non solo. Così come al ritorno: soprattutto perché si era riusciti a ribaltarla grazie alle reti di Solomon e proprio Kean. Quella punizione con colpo di testa di Maripan è ancora uno dei più grandi incubi per la Fiorentina, che si è fatta scappare da sotto il naso che a questo punto potevano rivelarsi fondamentali. Dunque, un'altra pretendente sta perdendo colpi importanti in questa seconda parte di stagione e si tratta di un'altra gemellata per i viola, dopo il Verona. La corsa salvezza si fa sempre più calda, con la Fiorentina che dovrà sfruttare al meglio ogni minima occasione per riprendersi tutto quello che ha perso fino a questo momento.