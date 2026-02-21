VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali: per gli ospiti, out un ex viola

Cataldi
Le formazioni ufficiali
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio, match che vede gli uomini di Pisacane affrontare a breve i biancocelesti di Maurizio Sarri. Per i padroni di casa, in mezzo alla difesa come sempre agirà l'ex Fiorentina Jerry Mina, per la Lazio, invece, Sarri preferisce Rovella a Cataldi. Ecco di seguito l'undici scelto dai due tecnici.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Se. Esposito. All. Pisacane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Belahyane, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

