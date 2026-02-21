Cagliari-Lazio finisce a reti inviolate, ma Mina si fa espellere. La motivazione

È da poco terminato il match che vedeva il Cagliari di Pisacane fronteggiare la Lazio di Maurizio Sarri. La partita è terminata a reti inviolate, ma i padroni di casa dovranno fare a meno di un proprio difensore nella prossima giornata. È stato espulso all'ottantacinquesimo, infatti, l'ex difensore gigliato Yerry Mina. Nel primo tempo il colombiano era stato ammonito, mentre nel secondo è stato espulso per doppia ammonizione in seguito ad un fallo su Tijjani Noslin appena subentrato al posto di Mattia Zaccagni. Per quanto riguarda la sanzione comminata dal direttore di gara Rapuano, la stessa risulterebbe corretta visto che il fallo è stato commesso fuori dall'area di rigore. Se infatti il fallo fosse stato commesso in area di rigore, il giallo sarebbe stato depenalizzato: "Per quanto riguarda il punto di contatto, il primo è fuori area. Se fosse stato in area di rigore probabilmente sarebbe stato depenalizzato, ma siccome è un'azione potenzialmente pericolosa e non c'è rigore, la decisione è corretta" - ha spiegato Luca Marelli a DAZN.