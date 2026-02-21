È scomparso all’età di 69 anni William Barducci, ex attaccante viola autore di 3 reti nel girone finale di Coppa Italia 1977-78. In quella stagione, infatti, la Fiorentina arrivò seconda nel girone finale di Coppa Italia alle spalle dell'Inter, perdendo a sorpresa nell'ultima giornata con il Monza, sconfitta che costò la finale alla squadra di Chiappella. In quella fase finale di Coppa Italia, però, Barducci riuscì lo stesso a mettersi in mostra, mettendo a referto 3 gol e collezionando 6 presenze. In particolare, andò a segnò nel pareggio esterno per 2-2 contro l'Inter (doppietta in quell'occasione), e nella vittoria per 2-0 contro il Torino. L'attaccante romagnolo era stato impiegato in quelle occasioni dal tecnico viola Chiappella a causa delle numerose indisponibilità nell'attacco gigliato, mancavano infatti Desolati (infortunato), Casarsa (squalificato), Sella e Prati (entrambi infortunati). Nella stagione precedente, invece, Barducci aveva giocato in un'altra squadra di Firenze, ovvero in Serie D nella Rondinella, club al quale i gigliati avevano girato l'attaccante dopo averlo notato nel Bellaria. Terminata la carriera da calciatore, Barducci aveva in seguito intrapreso quella da allenatore, ottenendo anche una promozione in C2 con il Gualdo nel 1991-92.