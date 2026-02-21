Spalletti deluso dopo il Como: “Giocando così non ambiremo a niente”

Spalletti duro dopo il ko con il Como: “Manca convinzione, troppa pressione”. L’analisi del tecnico sulla crisi della Juventus

Redazione VN 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 17:57)

Momento delicato in casa Juventus. Dopo la sconfitta interna contro il Como, Luciano Spalletti non usa giri di parole ai microfoni di DAZN e punta il dito soprattutto sull’aspetto mentale: "Quando vengono a mancare autorevolezza e convinzione, c’è poco da fare", ha dichiarato il tecnico bianconero. Un’analisi lucida, quasi amara, che fotografa una squadra in difficoltà: "Abbiamo sbagliato una miriade di passaggi in mezzo al campo che normalmente non sbagliamo. I miei giocatori subiscono la pressione del risultato e ne restano vittime".

Spalletti individua il nodo nella testa prima ancora che nelle gambe. "C’è stato un periodo di entusiasmo in cui abbiamo fatto partite bellissime. Poi perdi il sostegno dell’autostima e diventa difficile reagire a livello mentale. Nella testa dei giocatori ci sono troppe pressioni sui risultati".

Il tecnico non si nasconde neppure sul tema Champions: "Il nostro futuro si deciderà dalla nostra convinzione. I nostri avversari siamo noi stessi. Se rimettiamo a posto le cose a livello mentale e tecnico si va a giocare. Se il livello è questo, le partite le perdi e non puoi ambire ad alcun risultato".