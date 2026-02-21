Pisa, Hiljemark: “A Firenze andiamo per vincere, non penso alla classifica”

Fiorentina stanca? "Ho visto la loro partita. Quando vinci e sei in un buon momento non senti la stanchezza, anche se giochi ogni tre giorni. Noi abbiamo lavorato dieci giorni e siamo preparati. La partita sarà particolare anche dal punto di vista emotivo, ma siamo pronti a fare una grande gara. La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva: fa molte rotazioni, cerca superiorità numerica in varie zone del campo e sa attaccare gli spazi. Dovremo essere molto attenti nella nostra fase difensiva".