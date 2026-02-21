Il Pisa si prepara alla trasferta di Firenze. Lunedì alle 18:30 al Franchi si gioca Fiorentina-Pisa. Dopo la sconfitta col Milan, i nerazzurri si preparano ad affrontare i viola nel derby toscano della 26° giornata di Serie A. In conferenza stampa ha presentato la sfida il tecnico, Oscar Hiljemark:
conferenza stampa
Pisa, Hiljemark: “A Firenze andiamo per vincere, non penso alla classifica”
"Non penso alla classificaa lungo termine. Mi concentro solo sulla prossima partita: vogliamo andare a Firenze per vincere e combattere insieme. La mia attenzione è esclusivamente sulla partita, non sulle percentuali o su ciò che succederà tra due o tre mesi".
Fiorentina stanca? "Ho visto la loro partita. Quando vinci e sei in un buon momento non senti la stanchezza, anche se giochi ogni tre giorni. Noi abbiamo lavorato dieci giorni e siamo preparati. La partita sarà particolare anche dal punto di vista emotivo, ma siamo pronti a fare una grande gara. La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva: fa molte rotazioni, cerca superiorità numerica in varie zone del campo e sa attaccare gli spazi. Dovremo essere molto attenti nella nostra fase difensiva".
Modulo? "Il sistema dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Ogni settimana valuto diverse soluzioni. Contro il Milan abbiamo fatto una partita quasi perfetta. La scelta tra 3-2 o 2-3 a centrocampo dipende dagli spazi che ci lascerà l’avversario. Deciderò anche in base a chi si è allenato meglio".
Portiere? "Giocherà Nicolas, ma Semper si è allenato in gruppo. Tutti i giocatori devono essere pronti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA