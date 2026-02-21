Fiorentina-Pisa, lunedì ore 18:30: dove vederla in tv e streaming

La Fiorentina arriva alla 26° giornata di Serie A forse nel miglior momento della gestione Vanoli e di tutta questa, travagliata, stagione. La squadra viola, infatti, è reduce, per la prima volta nel 2025/26, da due vittorie consecutive . Prima la corsara trasferta di campionato a Como, seguita giovedì dalla rotonda vittoria nei play-off di Conference in Polonia. Il derby dell'Arno Fiorentina-Pisa si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze lunedì 23 febbraio , calcio d’inizio alle ore 18,30 .

Il Pisa di Hiljemark è all'ultima spiaggia, ultimo in campionato a 15 punti, in coabitazione col Verona. La Fiorentina, dal canto suo, ha 6 punti in più e vuole decisamente dare continuità ai risultati ottenuti nell'ultimo periodo. Il calendario, a cominciare dal Pisa, mette di fronte sfide decisive, con molti scontri diretti, per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Ecco dove seguire la partita, in tv e in streaming: