Il countdown verso la sfida di stasera si arricchisce delle parole di un doppio ex che conosce bene il peso di questa rivalità: Lamberto Piovanelli. Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex bomber nerazzurro ha fotografato il clima di tensione che si respira all'ombra della Torre, sottolineando come per il Pisa il match del Franchi non sia una gara qualunque:
Piovanelli: “Pisa? Vincere a Firenze addolcirebbe l’amarezza della retrocessione”
"A Pisa questa partita è sentitissima, una vittoria stasera potrebbe persino addolcire l’amarezza di un’eventuale retrocessione". Un avviso chiaro alla Fiorentina: troverà un avversario disposto a tutto pur di regalare una gioia ai propri tifosi. Sull'andamento del match, però, l'ex attaccante prevede prudenza: "Mi aspetto due squadre impaurite, o comunque consapevoli che il margine di errore è minimo. Nessuno vorrà sbagliare nulla. Salveresti qualche calciatore? Difficile salvare qualcuno quest'anno, ma se tutti avessero avuto il rendimento di Moreo e Caracciolo, forse la classifica oggi sarebbe diversa".
Kean—
Piovanelli si è poi soffermato su Moise Kean, l'uomo più atteso del reparto offensivo di Vanoli, muovendo un piccolo appunto sul suo rendimento recente: "Vedo meno cattiveria e meno fame rispetto all'anno scorso, e questo nel calcio è un fattore. Tuttavia, la sua importanza non si discute: sta facendo un buon campionato, dà una mano e si nota chiaramente che senza di lui la squadra è diversa. Sono convinto che potrà rimettersi in sesto in questo finale di stagione".
