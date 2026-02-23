Piovanelli: “Pisa? Vincere a Firenze addolcirebbe l’amarezza della retrocessione”

" A Pisa questa partita è sentitissima, una vittoria stasera potrebbe persino addolcire l’amarezza di un’eventuale retrocessione ". Un avviso chiaro alla Fiorentina: troverà un avversario disposto a tutto pur di regalare una gioia ai propri tifosi. Sull'andamento del match, però, l'ex attaccante prevede prudenza: "Mi aspetto due squadre impaurite, o comunque consapevoli che il margine di errore è minimo. Nessuno vorrà sbagliare nulla. Salveresti qualche calciatore? Difficile salvare qualcuno quest'anno, ma se tutti avessero avuto il rendimento di Moreo e Caracciolo, forse la classifica oggi sarebbe diversa".

Kean

Piovanelli si è poi soffermato su Moise Kean, l'uomo più atteso del reparto offensivo di Vanoli, muovendo un piccolo appunto sul suo rendimento recente: "Vedo meno cattiveria e meno fame rispetto all'anno scorso, e questo nel calcio è un fattore. Tuttavia, la sua importanza non si discute: sta facendo un buon campionato, dà una mano e si nota chiaramente che senza di lui la squadra è diversa. Sono convinto che potrà rimettersi in sesto in questo finale di stagione".