Nazione: “Il lunedì non spaventa il Franchi, tutto esaurito con il Pisa”

La Nazione sui tifosi presenti contro il Pisa

Redazione VN 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 09:32)

Il derby tra Fiorentina e Pisa cade in un insolito lunedì lavorativo nel tardo pomeriggio, costringendo molti tifosi viola a organizzarsi tra impegni e difficoltà. Nonostante l’orario poco comodo, la partita è cerchiata in rosso da tempo: fondamentale per la classifica e carica di rivalità storica, resta una sfida molto sentita. Per Vanoli, il giorno in più dopo la trasferta in Polonia è un vantaggio prezioso, ma per i sostenitori è un piccolo sacrificio pur di esserci.

Il Franchi si avvicina al quasi tutto esaurito: sono attesi circa 21.000 spettatori, con 300 tifosi ospiti non organizzati. Restano ancora un migliaio di biglietti disponibili, ma tra la giornata di vendita e il match day è probabile che ne rimangano pochissimi. Anche le buone previsioni meteo potrebbero convincere gli ultimi indecisi a raggiungere lo stadio.

La Fiorentina sperava in una cornice di pubblico importante per spingere la squadra verso un successo vitale in chiave salvezza. Le vittorie di Como e quella europea hanno dato entusiasmo e impulso alla vendita dei tagliandi. Se non sarà ufficialmente sold out, poco ci mancherà: l’atmosfera si preannuncia calda per una sfida che vale tantissimo. Lo scrive la Nazione.