Parisi e la simulazione, CorSport: “Diplomazia al VP, ma Vanoli l’ha catechizzato”

Il Corriere dello Sport torna a parlare di quanto successo a Como, con Parisi accusato di aver simulato un contatto con Addai. Ecco il commento del noto quotidiano:
Parisi e la simulazione di Como
Nella settimana del caso Bastoni anche Parisi è finito nella lista dei cattivi per aver a suo modo accentuato un presunto contatto con Addai. Vanoli e il suo staff hanno usato l'arma della diplomazia, non parlando dell'episodio incriminato né facendo parlare il ragazzo, ma catechizzandolo: adesso anche lui avrà la lente d'ingrandimento degli arbitri, per primo dell'esperto Mariani, chiamato a dirigere un roventissimo derby dell'Arno. Col Pisa il numero sessantacinque scenderà in campo per continuare a far correre la Fiorentina e dare una prova di maturità dopo le polemiche degli ultimi giorni.
