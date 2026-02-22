CorFio: “Ultima spiaggia contro Vanoli. Il piano anti viola di Hiljemark”

La formazione del Pisa

Redazione VN 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 09:18)

Il Pisa arriva al derby con la Fiorentina con un solo obiettivo: pensare esclusivamente alla partita del Franchi, senza fare calcoli sul futuro. Oscar Hiljemark ha ribadito che, pur valendo sempre tre punti, questa non sarà una gara come le altre. I nerazzurri, ultimi in classifica insieme al Verona e a nove punti dalla salvezza, vivono una situazione complicatissima, ma l’allenatore svedese prova a mantenere alto il morale, sottolineando la qualità del lavoro svolto in settimana.

Gli allenamenti sono stati organizzati in modo inedito, con gruppi divisi per lavorare su aspetti specifici, tattici e tecnici. In porta giocherà ancora Nicolas, mentre restano dubbi sull’assetto: Hiljemark deve scegliere tra un centrocampo più folto o un attacco più pesante. Coinvolti nelle valutazioni anche Loyola e Iling-Junior, positivi contro il Milan, e il ballottaggio offensivo tra Durosinmi e Stojilkovic, con quest’ultimo apprezzato per il lavoro difensivo ma forse meno adatto a una sfida diversa come quella contro i viola.

Oltre alla tattica, sarà decisivo l’aspetto psicologico. Hiljemark ha studiato i punti di forza della Fiorentina, soprattutto la qualità offensiva e le rotazioni che creano superiorità numerica, ma è convinto che anche i viola abbiano punti deboli da sfruttare. Tra i tabù da sfatare c’è quello delle sconfitte contro squadre reduci dalle coppe europee: vincere al Franchi potrebbe cambiare il volto della classifica e dare nuova speranza alla stagione del Pisa. Lo scrive il Corriere Fiorentino.