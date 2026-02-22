CorSport: “Rugani e Gudmundsson spingono per esserci contro il Pisa”

Il punto dall'infermeria

Redazione VN 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 09:30)

La Fiorentina prosegue la sua marcia di avvicinamento al derby di domani contro il Pisa (ore 18:30, stadio Artemio Franchi). Ieri Fagioli e compagni hanno sostenuto il primo allenamento vero e proprio, al Viola Park, dopo lo scarico di venerdì prevalentemente mirato alla gestione delle energie.

Paolo Vanoli si è concentrato sulle strategie da attuare per mettere in difficoltà una diretta concorrente alla salvezza come la squadra allenata da Oscar Hiljemark. Sarà uno scontro tra formazioni alla disperata ricerca di vittorie per provare a risalire la china. A questo proposito il tecnico viola proverà ad avere tutti a disposizione, eccezion fatta per il lungodegente Tariq Lamptey che non si rivedrà prima di marzo. Tanto per cominciare Albert Gudmundsson sta continuando il suo percorso di recupero dal trauma distorsivo alla caviglia sinistra: l’islandese sta facendo il possibile per essere tra i convocati della gara di domani. È la sua speranza, nonché quella dello staff medico della Fiorentina. Sarà decisiva la rifinitura di oggi, ma le sensazioni al centro sportivo di Bagno a Ripoli sono positive.

Sempre più probabile che Daniele Rugani sia presente domani pomeriggio. Il difensore classe 1994 ha smaltito definitivamente l’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori dai giochi per due mesi precisi. L’ex Juventus è pronto a fare il suo esordio in panchina davanti ai suoi nuovi tifosi. Per il resto Vanoli ritroverà De Gea, rimasto a Firenze giovedì per via di una sub-lussazione del terzo dito della mano sinistra. Solomon, infine, ha smaltito l’attacco influenzale che gli ha precluso la trasferta polacca. Rientreranno anche Dodo e Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.