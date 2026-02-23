CorSport su Kean: “Provaci ancora! C’è da aggiustare la mira Moise”

La Fiorentina si affida ancora a Moise Kean per battere il Pisa e proseguire la risalita in classifica . Paolo Vanoli ha scelto di risparmiarlo nella trasferta di Conference in Polonia proprio per averlo al meglio nel derby. L’ex Juventus tornerà titolare al centro dell’attacco con l’obiettivo di dare continuità ai gol segnati contro Torino e Como, rispondendo alle aspettative del pubblico viola che chiede concretezza sotto porta.

La stagione di Kean si divide nettamente in due fasi, coincise con il cambio di modulo. Con il passaggio al 4-1-4-1, dalla 16ª giornata in poi, l’attaccante ha segnato 5 dei suoi 7 gol in campionato (il 71%), trovando maggiore centralità e rendimento rispetto al periodo precedente, quando giocava in un sistema diverso e aveva realizzato solo due reti. A queste si aggiunge un gol in Conference League, per un totale di 8 stagionali. Il nuovo assetto tattico lo valorizza come unica punta, permettendogli di esprimersi con più continuità ed efficacia.

Il dato è ancora più significativo considerando che da dicembre Kean convive con un problema alla caviglia che lo ha costretto anche alle infiltrazioni. Nonostante ciò, è diventato più incisivo rispetto a quando era fisicamente al meglio, segno che la fiducia e il contesto tattico hanno inciso positivamente. Ora il passo successivo è migliorare la precisione sotto porta, aspetto su cui sta lavorando per evitare sprechi. Se riuscirà a compiere anche questo salto di qualità, la Fiorentina potrà davvero contare sul suo centravanti ritrovato, magari già a partire dal derby. Lo scrive il Corriere dello Sport.