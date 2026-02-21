Verso Fiorentina-Pisa: già venduti più di ventimila biglietti

Lunedì alle ore 18.30 la Fiorentina ospiterà il Pisa. Sono passati 24 anni dall'ultima gara tra viola e nerazzurri al Franchi (estate 2002, Coppa Italia di Serie C, vittoria degli ospiti). Il Corriere dello Sport scrive che sono stati venduti più di ventimila biglietti (sold out fissato come sempre a ventiduemila). I tifosi del Pisa presenti saranno trecento. Dalle 14 alle 21 di lunedì vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche nei pressi dello stadio, così come vietati saranno spray e bombolette di ogni genere.