Ferrara: “Lode al Vanolismo e al Ranierismo. Conference League non è intralcio”

Nel suo articolo pubblicato su La Nazione, Benedetto Ferrara tesse le lodi a Paolo Vanoli e a Luca Ranieri, quest'ultimo autore del gol dell-1-0 contro lo Jagiellonia in Conference League, e sottolinea come la coppa europea non debba essere considerata un intralcio. Riportiamo una parte del pezzo:
Tra un mese sarà primavera, ma forse quella della Fiorentina è già iniziata. La vittoria al Como e lo 0-3 in Polonia sono segnali importanti (...). Lode al Vanolismo, che inizialmente a darci delle soddisfazioni, e al Ranierismo, esempio di rivincita umana e sportiva e metafora perfetta per raccontare la rinascita perché i momenti difficili fanno parte della vita e lo sport riassume bene questo concetto, la dinamica buio/luce, quella del sapersi rialzare dopo una caduta raccontata nei romanzi di vita e nelle pubblicità in tv.
Siamo stati a parlare una settimana di questa coppa, vista da molti come intralcio. Ma scusate: è chiaro che una salvezza è la priorità, ma avrebbe senso buttare via la nostra piccola Europa, quella che ci potrebbe far saltare in Europa League dopo una stagione depressiva? Ok, primo salvarsi. Ma chiudere la porta a un'occasione europea sarebbe un errore di concetto.
