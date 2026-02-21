Ferrara: “Lode al Vanolismo e al Ranierismo. Conference League non è intralcio”

Nel suo articolo pubblicato su La Nazione, Benedetto Ferrara tesse le lodi a Paolo Vanoli e a Luca Ranieri , quest'ultimo autore del gol dell-1-0 contro lo Jagiellonia in Conference League, e sottolinea come la coppa europea non debba essere considerata un intralcio. Riportiamo una parte del pezzo:

Siamo stati a parlare una settimana di questa coppa, vista da molti come intralcio. Ma scusate: è chiaro che una salvezza è la priorità, ma avrebbe senso buttare via la nostra piccola Europa, quella che ci potrebbe far saltare in Europa League dopo una stagione depressiva? Ok, primo salvarsi. Ma chiudere la porta a un'occasione europea sarebbe un errore di concetto.