La Fiorentina di Paolo Vanoli, lunedì, scenderà in campo contro il Pisa. Una partita molto delicata: sia per la rivalità storica tra le due squadre, ma allo stesso tempo ci sono in ballo punti importanti per la lotta salvezza. I viola sono reduci dalla vittoria in terra polacca, trasferta in cui Paolo Vanoli ha lasciato a casa diversi giocatori in vista della sfida di lunedì ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrà contare sul recupero di due pedine fondamentali: David De Gea e Manor Solomon.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fiducia per il recupero di due giocatori in vista del Pisa”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Fiducia per il recupero di due giocatori in vista del Pisa”
La Fiorentina lunedì affronterà il Pisa in una partita fondamentale per la corsa salvezza. Vanoli potrà contare sul recupero di due giocatori
Rientrata a Firenze la squadra ha fatto lavoro di scarico, chi non ha giocato in Conference League invece ha giocato contro l'Under 18. Da oggi entra nel vivo la preparazione per la sfida casalinga di lunedì contro il Pisa. Solomon e De Gea, assenti in Conference, dovrebbero essere recuperati: l'esterno è rimasto a casa per una sindrome influenzale, il portiere per una sublussazione al dito di una mano che non preoccupa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA