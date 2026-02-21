Gazzetta: “Fiducia per il recupero di due giocatori in vista del Pisa”

La Fiorentina di Paolo Vanoli, lunedì, scenderà in campo contro il Pisa. Una partita molto delicata: sia per la rivalità storica tra le due squadre, ma allo stesso tempo ci sono in ballo punti importanti per la lotta salvezza. I viola sono reduci dalla vittoria in terra polacca, trasferta in cui Paolo Vanoli ha lasciato a casa diversi giocatori in vista della sfida di lunedì ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina potrà contare sul recupero di due pedine fondamentali: David De Gea e Manor Solomon.