Berardi meglio di Shevchenko. E i tifosi del Verona ridono per non piangere

Domenico Berardi
La netta (3-0) vittoria del Sassuolo contro il Verona è una partita che lascia il segno.

Gli scaligeri restano sul fondo della classifica e i tifosi gialloblu ridono per non piangere. Con la gara già indirizzata, la squadra incapace di vincere da oltre due mesi (lo scorso 14 dicembre contro… la Fiorentina) e che ultimamente segna con il contagocce, il cuore del tifo dell'Hellas ha iniziato a esultare a caso per gol inesistenti, oltre a intonare cori funebri.

Una partita che ha anche un altro risvolto sulla sponda neroverde. Con la doppietta odierna, Domenico Berardi tocca quota 128 reti in Serie A. In un colpo solo il classe '94 ha staccato Andriy Shevchenko (127) e agganciato Gianni Rivera. All'orizzonte ci sono Lautaro Martinez e Roberto Bettega (129).

