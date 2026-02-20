Fiorentina-Parma, gli ultras ducali diserteranno la trasferta: il comunicato

Proprio come un anno fa, i tifosi del Parma diserteranno la trasferta di Firenze valida per la 28esima giornata di campionato. Il motivo risiede nei soli, dal punto di vista emiliano, 300 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. Il comunicato congiunto di Boys 1977 e Centro di Coordinamento Parma Clubs:
"Fa male prendere questa decisione"
A Firenze non ci saremo. Esattamente come un anno fa. Fa male prendere questa decisione, ma i nostri valori vengono prima: non lasciamo indietro nessuno. Le condizioni attuali non permettono alla totalità dei parmigiani di seguire la squadra, lasciando inevitabilmente fuori altre persone. Scegliamo di non partecipare alla trasferta di Firenze. Se siete d’accordo state con noi. Non è un obbligo, ma pretendiamo rispetto per una scelta fatta per tutta la tifoseria. A chi deciderà comunque di andare chiediamo una sola cosa: niente pezze, niente striscioni, niente iniziative di tifo. Il settore vuoto sarebbe un segnale forte, nel rispetto di chi porta avanti il tifo a Parma ogni giorno.
