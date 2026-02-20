Dopo l'espulsione nella gara contro l'Inter, Pierre Kalulu, dovrà saltare la sfida di domani contro il Como. Tuttavia, la Juventus ha presentato ufficialmente la richiesta di grazia al presidente della Figc, Gabriele Gravina, cui spetta la possibilità di "assolvere" un calciatore, come previsto dall'articolo 43 del Codice di Giustizia Sportiva.
Juventus, chiesta la revoca della squalifica per Kalulu: cosa dice il precedente
Un precedente è avvenuto appena tre anni fa con protagonista Romelu Lukaku che fu squalificato per doppia ammonizione durante la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il belga aveva reagito agli insulti razzisti della curva bianconera, prendendosi così il secondo cartellino. A quel tempo la decisione fu quella di revocare la squalifica a Lukaku.
Così Luciano Spalletti ha commentato la vicenda in conferenza stampa: "Quello di Kalulu è un atto dovuto della società perchè sono degli errori evidente e sono degli atto dovuti della società che ha fatto bene".
