Juventus, chiesta la revoca della squalifica per Kalulu: cosa dice il precedente

Un precedente è avvenuto appena tre anni fa con protagonista Romelu Lukaku che fu squalificato per doppia ammonizione durante la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Il belga aveva reagito agli insulti razzisti della curva bianconera, prendendosi così il secondo cartellino. A quel tempo la decisione fu quella di revocare la squalifica a Lukaku.

Così Luciano Spalletti ha commentato la vicenda in conferenza stampa: "Quello di Kalulu è un atto dovuto della società perchè sono degli errori evidente e sono degli atto dovuti della società che ha fatto bene".