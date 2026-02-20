Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Udinese, possibile ritorno di Keinan Davis contro la Fiorentina

altre news

Udinese, possibile ritorno di Keinan Davis contro la Fiorentina

Udinese, possibile ritorno di Keinan Davis contro la Fiorentina - immagine 1
Dopo l’infortunio all’adduttore sinistro rimediato contro la Roma, Keinan Davis torna a disposizione di Goran Runjaic per la trasferta contro la Fiorentina.
Redazione VN

Dopo la delicata sfida con il Pisa, la Fiorentina tornerà in campo il prossimo lunedì 2 Marzo alle 20:45, con in mezzo il ritorno europeo contro lo Jagiellonia Białystok, affrontando l’Udinese. Per la gara, l’allenatore dei bianconeri Goran Runjaic potrebbe recuperare un elemento chiave del reparto offensivo.

Il ritorno del centravantiSi tratta di Keinan Davis, assente da alcune settimane per una lesione all’adduttore sinistro rimediata contro la Roma. L’attaccante ha già ripreso ad allenarsi a parte e, secondo il Messaggero Veneto, non è da escludere la sua convocazione per la trasferta contro la Fiorentina. Probabilmente non partirà titolare, ma potrebbe rappresentare una risorsa preziosa a gara in corso per l’Udinese.

Leggi anche
Lautaro Martínez a rischio Franchi: possibile forfait contro la Fiorentina
Fiorentina-Pisa, tifosi nerazzurri già carichi. Biglietti polverizzati in un’ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA