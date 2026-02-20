Udinese, possibile ritorno di Keinan Davis contro la Fiorentina

Il ritorno del centravantiSi tratta di Keinan Davis, assente da alcune settimane per una lesione all’adduttore sinistro rimediata contro la Roma. L’attaccante ha già ripreso ad allenarsi a parte e, secondo il Messaggero Veneto, non è da escludere la sua convocazione per la trasferta contro la Fiorentina. Probabilmente non partirà titolare, ma potrebbe rappresentare una risorsa preziosa a gara in corso per l’Udinese.