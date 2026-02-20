Udinese, possibile ritorno di Keinan Davis contro la Fiorentina

Dopo la delicata sfida con il Pisa, la Fiorentina tornerà in campo il prossimo lunedì 2 Marzo alle 20:45, con in mezzo il ritorno europeo contro lo Jagiellonia Białystok, affrontando l’Udinese. Per la gara, l’allenatore dei bianconeri Goran Runjaic potrebbe recuperare un elemento chiave del reparto offensivo.
Dopo l’infortunio all’adduttore sinistro rimediato contro la Roma, Keinan Davis torna a disposizione di Goran Runjaic per la trasferta contro la Fiorentina.
Il ritorno del centravantiSi tratta di Keinan Davis, assente da alcune settimane per una lesione all’adduttore sinistro rimediata contro la Roma. L’attaccante ha già ripreso ad allenarsi a parte e, secondo il Messaggero Veneto, non è da escludere la sua convocazione per la trasferta contro la Fiorentina. Probabilmente non partirà titolare, ma potrebbe rappresentare una risorsa preziosa a gara in corso per l’Udinese.
