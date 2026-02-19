Fiorentina-Pisa, tifosi nerazzurri già carichi. Biglietti polverizzati in un’ora

Viola News
Non saranno molti i tifosi del Pisa al Franchi, ma i biglietti riservati al settore ospiti sono già andati esauriti
In vista di Fiorentina-Pisa, in programma lunedì 23 febbraio alle 18.30 al Franchi, i biglietti riservati ai tifosi ospiti sono stati polverizzati in poco più di un'ora e mezza. Come riporta Sestaporta.news, la prevendita per i 300 posti dedicati ai supporters nerazzurri si è rivelata un successo ed è andata subito esaurita. Segno che, per i tifosi del Pisa, il derby con la Fiorentina è e resta un appuntamento di cartello.

 

