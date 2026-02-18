Trasferta nefasta per l'Inter in casa del Bodo Glimt. Non solo è arrivata la sconfitta (3-1) ma pure un preoccupante infortunio per Lautaro Martinez, uscito al 60'. Come conferma lo stesso tecnico nerazzurro Cristian Chivu ai microfoni di Prime Video:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Inter, Lautaro ko: l’argentino salta Lecce. Chivu: “Infortunio serio, non ci voleva”
altre news
Inter, Lautaro ko: l’argentino salta Lecce. Chivu: “Infortunio serio, non ci voleva”
Il centravanti dell'Inter si è fatto male nel match di Champions contro il Bodo Glimt
Temo che l'abbiamo perso per un bel po', è sicuramente un infortunio serio e non ci voleva in questo momento della stagione. Adesso dobbiamo fare la conta, abbiamo qualche problemino fisico di troppo dopo questa partita. Tra tre giorni giochiamo a Lecce e poi vediamo come affrontare il ritorno per ribaltare la situazione, è ancora tutto aperto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA