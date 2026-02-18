Una rincorsa salvezza in salita per il Lecce. Un mese di fila in trasferta

ll Lecce è una delle rivali dirette della Fiorentina. Di Francesco non avrà il sostegno del suo pubblico per un bel po'

6 punti nelle ultime due partite per il Lecce di Eusebio di Francesco . La lotta salvezza è più viva che mai, ed i pugliesi sembrano aver messo il turbo nel momento catartico della stagione. La Fiorentina guarda sempre con interesse ai risultati dei giallorossi, che adesso saranno attesi da un calendario in salita.

Dopo la gara casalinga, contro la Cremonese, il Lecce tornerà a giocare in casa i primi di aprile. Questo a causa di un restyling a cui sarà sottoposto il Via del Mare. L'impianto ospiterà le partite dei Giochi del Mediterraneo, e sono necessari alcuni lavori (da 35 milioni di euro). Di Francesco dovrà spremere ancora di più i suoi ragazzi.