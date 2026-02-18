Sorrentino: “Ma se Chiellini una volta ha esultato mentre io ero a terra svenuto”

Intervenuto al podcast Ballo col Tir, Stefano Sorrentino , ex portiere tra le altre di Chievo e Palermo, è tornato sui fatti di Inter-Juventus e sull'espulsione di Kalulu:

Lo conosco bene: in un Chievo-Juventus mi scontro con Cristiano Ronaldo e resto a terra. Avevo perso i sensi. La Juve segna e lui esulta tranquillamente, anche se ero svenuto a terra. Ma ci sta nella foga della partita, siamo stati uomini di campo: tutti possiamo aver fatto cose non bellissime. Bene la foga di chi sta in campo, ma quando sei un dirigente, tutti devono fare un passo indietro.