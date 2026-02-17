Cinquina del Galatasaray alla Juventus. Felipe Melo scatenato sui social

Quella di Istanbul per la Juventus è stata una vera Caporetto. La trasferta turca è stata un incubo per Spalletti, con i suoi che in 10 sono affondati sotto i colpi del Galatasaray. Il livello del club è alto, visti i grandi nomi arrivati, ma per la Juventus è stata una vera batosta. Sui social uno dei più scatenati è stato Felipe Melo, molto legato proprio al Galatasaray. In alcune storie ha contatto con le mani fino a 5, come i gol presi dalla Juventus.